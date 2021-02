राजस्थान के इस जिले के खेतों में खड़ी 1263 करोड़ की सरसों, चमकेगी किसानों की किस्मत

1263 crore mustard standing in the fields of this district of Rajasthan,Farmers' fortunes will shine

-सामान्य बारिश के बावजूद बम्पर पैदावार की उम्मीद, खेतों में सरसों की फसल की कटाई शुरू

हिण्डौन कृषि उपज मंंडी में नई सरसों की शुरुआती आवक की दस्तक