बौद्ध धर्म की विवाह रीति से परिणय सूत्र में बंधे15 जोड़े

करौलीPublished: Mar 16, 2023 12:51:47 pm Submitted by: Anil dattatrey



15 couples tied in the marriage ceremony of Buddhism

डॉ. बीआर अम्बेडकर मानव सेवा समिति ने किया आयोजन करसौली गांव में हुआ जाटव समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन

हिण्डौनसिटी. डॉ बी आर अम्बेडकर मानव सेवा समिति के तत्वावधान में बुधवार को गांव करसौली में प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में बौद्ध धर्म की विवाह की रीति रिवाजों से जाटव समाज के 15 जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंध जीवन के हमसफर बने। विवाह सम्पन्न होने के बाद के नव दम्पतियों को उपहारों के अलावा भारतीय संविधान की प्रति भेंट की गई। सम्मेलन में वर-वधू पक्ष के लोगों सहित जाटव समाज के 360 गांवों से लोगों ने शिरकत की।