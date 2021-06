भ्रांतियों से बाहर निकल मुस्लिम आबादी में 172 लोगों ने लगवाई वैक्सीन

172 people got vaccine in Muslim population out of misconceptions

एसडीएम की पहल रंग लाई

मदरसा मदरसा रियाजुल उलूम मेंं लगा वैक्सीनेशन सत्र