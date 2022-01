खिजूरी के आंगनबाड़ी केन्द्र पर 176 महिला और बच्चों को मिला पोषाहार

176 women and children got nutrition at Khijuri's Anganwadi center

सीडीपीओ और पर्यवेक्षक ने किया निरीक्षण

करौली Published: January 05, 2022 11:47:02 pm

हिण्डौनसिटी. समीप के खिूजरी गांव के आंगनबाडी केन्द्र पर महिला और बच्चों को पोषाहार पंजीकृत 176 महिलाएं और बच्चों को बुधवार को पोषाहार का वितरण किया गया। पोषाहार मिलने के बाद महिलाएं और उनके परिजन खुश नजर आए। निरीक्षण करने पहुंची महिला एवं बाल विकास अधिकारी सुशीला देवी व महिला पर्यपेक्षक शकुंतला यादव ने आंगनबाडी कार्यकर्ता सविता चौधरी को हर हाल में नियमित पोषाहार वितरण के निर्देश दिए।

खिजूरी के आंगनबाड़ी केन्द्र पर 176 महिला और बच्चों को मिला पोषाहार



दरअसल खिजूरी के आंगनबाडी केन्द्र पर पोषाहार नहीं मिलने से नाराज महिलाओं के प्रदर्शन का समाचार बुधवार को राजस्थान पत्रिका द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। इससे महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों में हडकंप मच गया। सुबह करीब 10 बजे सीडीपीओ सुशीला देवी व पर्यवेक्षक शकुंतला यादव आंगनबाडी केन्द्र का निरीक्षण करने पहुंच गई।

जहां पोषाहार का भौतिक सत्यापण करने के साथ ही स्टॉक की जांच की गई। आंगनबाडी कार्यकर्ता को निर्देशित कर केन्द्र पर पंजीकृत 176 महिला और बच्चों को बुलवाया गया। तथा मौके पर ही पोषाहार में मिलने वाले गेहूं, चने की दाल व चावलों का वितरण किया गया। सीडीपीओ व पर्यवेक्षक ने केन्द्र पर साफ-सफाई का ध्यान रखने के लिए कार्यकर्ता को निर्देश दिए।



सट्टे की खाईवाली करते दो जनों को दबोचा, 7480 रुपए जब्त कोतवाली व सदर पुलिस की कार्रवाई हिण्डौनसिटी. सदर थाना व कोतवाली पुलिस ने मंगलवार रात अलग-अलग स्थानों पर सट्टे की खाईवाली करते दो जनों को दबोचा है। जिनके कब्जे से 7480 रुपए की नकदी जब्त की गई है।

थानाप्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि आरोपी मुकेश मीना निवासी गढी बांधवा को नृसिंह ती मंदिर के समीप से सट्टे की खाईवाली करते पकडा है। जिसके कब्जे से 6250 रुपए जब्त किए हैं। इसी प्रकार कोतवाली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए सट्टे की खाईवाली करते हुए आरोपी धाकडपोठा निवासी बबलू धाकड को सट्टा राशि 1230 रुपए सहित गिरफ्तार किया गया है।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें