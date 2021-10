तीन प्लांटों में रोजाना होंगे 199 सिलेण्डर तैयार, ऑक्सीजन से आत्मनिर्भर बना जिला अस्पताल

199 cylinders will be ready daily in three plants, the district hospital becomes self-sufficient with oxygen

-शुरू हुए 75 व 100 सिलेण्डर क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट

- जिला अस्पताल में नहीं होगी ऑक्सीजन की किल्लत