सवा दो लाख मतदाता आज करेंगे 251 प्रत्याशियों के भाग्य का फैंसला

2.25 lakh voters will decide the fate of 251 candidates today

-हिण्डौन व श्रीमहावीरजी में 254 बूथों पर मतदान आज

करौली Published: December 14, 2021 09:56:07 pm

हिण्डौनसिटी. पंचायत समिति हिण्डौन एवं श्रीमहावीरजी क्षेत्र में बुधवार को पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य पद के लिए मतदान होगा। दोनो पंचायत समितियों में 254 मतदान केन्द्रों पर 2 लाख 26 हजार 546 मतदाता मताधिकार का उपयोग करेंगे। पंचायत समिति सदस्य के लिए श्रीमहावीरजी व हिण्डौन के 48 वार्डों में 251 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं।

रिटर्निंग अधिकारी अनूपसिंह ने बताया कि हिण्डौन पंचायत समिति क्षेत्र के कुल 159 पोलिंग बूथों में से 148 बूथोंं को अति संवेदनशील व संवेदनशील की श्रेणी के रुप में चिन्हित किया गया है। इन बूथों पर भारी पुलिस जाप्ता के बंदोबस्त रहेंगे। जोनल मजिस्ट्रेट से लेकर बीएलओ एवं पटवारी से लेकर ग्राम विकास अधिकारियों तक को विशेष निगरानी के निर्देश हैं। पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा चुनाव प्रक्रिया में हल्की सी चूक होने पर भी बड़ी कार्रवाई की हिदायत दी गई हैं। निर्वाचण आयोग की ओर से भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी कल्पना अग्रवाल को चुनाव पर्यवेक्षक लगाया गया है। हिण्डौन पंचायत समिति क्षेत्र के 31 वार्डो के 159 बूथों पर निगरानी के लिए 18 जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं।



17 वार्डों में 92 उमीदवारों के भविष्य का फैसला आज

श्रीमहावीरजी.

पंचायती राज के पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन को लेकर बुधवार को 21 ग्रामपंचायतों के 80 हजार 474 मतदाता मतदान करेंगे। नवसृजित पंचायत समिति के 17 वार्डों सहित क्षेत्र के जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए पंचायत समिति क्षेत्र के 95 बूथों पर मतदान होगा। इसके लिए मंगलवार शाम तक मतदान केंद्रों पर मतदान दल पहुंच गए।

सहायक रिटर्निंग अधिकारी आशीष शर्मा ने बताया कि श्रीमहावीरजी पंचायत समिति के 17 वार्डो से पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए कुल 92 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिनमें 65 निर्दलीय व 27 दलीय उम्मीदवारों की किस्मत का मतदाता वोट डाल कर करेंगे। 80 हजार 474 मतदाताओं में से 37 हजार 12 महिला व 43 हजार 461 पुरुष मतदाता हैं। वहीं 95 बूथोंं में से 25 संवेदनशील व 57 पोलिंग बूथ को अतिसंवेदनशील चिह्नित किए हैं। जिन पर शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस प्रशासन की खास निगरानी रहेगी। अतिसंवेदशनशील बूथों पर अतिरक्त पुलिसबल भी लगाया गया है।

फैक्ट फाइल पंचायत समिति हिण्डौन ग्राम पंचायत-- 39

पं. स. वार्ड-- 31

कुल वोटर----146085

पुरुष वोटर----78095

महिला वोटर---67990

पोलिंग बूथ ---159

संवेदनशील बूथ--29

अतिसंवेदनशील--119 फैक्ट फाइल

पुरुष-------- महिला -----कुल उम्मीदवार

भाजपा---14 ------------14-------- 28 कांग्रेस ---14 ------------15 --------29

बसपा ---7 ------------12 ----------19 निर्दलीय--- 40 -------- 43 ---------83 कुल वार्ड ------31

कुल प्रत्याशी ----159

पुरुष प्रत्याशी-----75

महिला प्रत्याशी----84 -------------------------

पंचायत समिति श्रीमहावीरजी

-------------------------

ग्राम पंचायत---- 21

पं. स. वार्ड ----17

कुल मतदाता ----80474

पुरुष मतदाता ----43461

महिला मतदाता----37012

पोलिंग बूथ ---- --95

संवेदनशील-------25

अति संवेदनशील----57



फैक्ट फाइल

पुरुष ------------महिला -------कुल उम्मीदवार

भाजपा ----4 ------------10 ------------ 14 कांग्रेस -----5 ------------ 4 ------------9 बसपा -----3 ------------1 ------------ 4 निर्दलीय --30 ------------35 ------------65 कुल वार्ड ----17

कुल प्रत्याशी----92

पुरुष प्रत्याशी ---42

महिला प्रत्याशी---50

