एक माह में 200 एमएम बरसा पानी, जल आवक बिना रीता जगर बांध का पेटा



जगर बांध में महज आठ फीट पानी

करौली Updated: July 21, 2022 12:18:14 pm

हिण्डौनसिटी. प्री-मानसून बारिश के बाद सक्रिय हुए मानसून से प्रदेश में अनेक स्थानों बांध लबालब हो गए। लेकिन करौली जिले का दूसरा बड़ा जगर बांध का रीता पेटा पानी आने की बाट जोह रहा है। जलसंसाधन विभाग के आंकड़ों में 20 जुलाई तक एक माह की अवधि में जगर बांध पर 200 एमएम बारिश हो चुकी हैं। लेकिन बांध में जलआवक का आशानुकूल श्रीगणेश नहीं हुआ है। आषाढ़ माह में बीतने के बाद अब सावन माह से ही बांध में जल आवक की आस है। फिलहाल बांध में महज 8.2 फीट पानी है। जो डेड स्टॉक से दो इंच अधिक है।

तीस फीट की भराव क्षमता के बांध में गत वर्ष मानसून सीजन में 11 अगस्त माह में जल भराव का अधिकतम 20 फीट गेज रहा था। सीजन के शेष महीनों में कैचमेंट एरिया में बारिश नहीं होने से बांध में पानी की आवक नहीं हुई। ऐसे में मानसून सीजन में ही बांध के गेज में गिरावट शुरू हो गई। सितम्बर माह में ढाई फीट पानी कम होने से गेज 17.5 फीट पर उतर गया। जो निरंतर गिरावट के चलते मार्च माह में 11.8 फीट, अपे्रल में 10 फीट, मई में 7 फीट व जून माह के पहले सप्ताह में गेज पांच फीट रह गया। हालांकि जून माह में प्री मानसून और फिर मानसूनी बारिश से बांध में अल्प मात्रा में ही पानी की आवक हुई। जिससे बांध में 8.2 फीट के जलभराव से गेज कुछ सुधरा है। विभागीय अभियंताओं व ग्रामीणों का कहना कि कैचमेंट क्षेत्र में सावन माह में मेघ मेहरबान नहीं हुए तो गेज के जून के स्तर पर गिरने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। गत वर्ष से ज्यादा बारिश, फिर भी बांध में नहीं पानी-

मानसून के शुरुआती एक माह में गत वर्ष की तुलना में अधिक बारिश होने के बाद भी बांध में पानी की आवक नहीं हुई है। जल संसाधन विभाग के सूत्रों के अनुसार वर्ष 2021 में 15 जून से 19 जुलाई तक जगर बांध पर 170 एमएम बारिश हुई थी। जबकि इस वर्ष एक माह में 200 एमएम बारिश हो चुकी है। जो बीते वर्ष की तुलना में 30 एमएम अधिक है। कैचमेंट क्षेत्र में हो बारिश तो आए पानी-

विभागीय के अभियंताओं के अनुसार जगर बांध में जल आवक का कैचमेंट एरिया डांग क्षेत्र की पहाडियां व जंगल हैं। मासलपुर क्षेत्र के गांवों में बारिश होने से नालों के जरिए बांध में पानी आता है। बीते कई वर्ष से कैचमेंट क्षेत्र में पर्याप्त बारिश नहीं होने से पानी की आवक नहीं हो पा रही है। ऐसे में तीन वर्ष से पानी बांध की विंगवाल और वेस्टवीयर को छू नहीं पा रहा है। जगर बांध पर वर्ष 2020 में 454 एमएम व वर्ष 2021 में 555 एमएम बारिश हुई थी। स्थिति यह है कि गत वर्षों की तुलना में एक माह में करीब 40 प्रतिशत बारिश हो गई है। लेकिन बांध में जल आवक का भलीभांति शुरूआत ही नहीं हुई है।



इस बार भी नहरों से नहीं आस-

पांचना बांध के नहरों के 17 वर्ष बाद खुलनें की उम्मीद जगी है। लेकिन पानी के अभाव में इस वर्ष भी जगर की नहरों के सूखी रखने की आशंका है। बांध में पर्याप्त भराव नहीं होने से 14 वर्ष से नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया है। बांध से चौबीसा सहित 26 गांव सिंचाई क्षेत्र में शामिल हैं। जिसके लिए बांध से मुख्य नहर सहित आठ माइनर नहरें निकल कर रही है। बांध से नहरों में अंतिम बार 13 नवम्बर 2008 के बाद पानी छोड़ा गया था। फैक्ट फाइल जगर बांध

भराव क्षमता- 30.6 फीट गेज (1640 एमसीएफटी)

कैचमेंट एरिया - 227.80 वर्ग किलोमीटर

नहरों की लम्बाई- 44 किलोमीटर

सिंचाई के गांव- 26

सिंचाई क्षेत्रफल- 6265 हैक्टेयर भूमि बांध में जल भराव की स्थिति

वर्ष-------- गेज

2016 ------26 फीट 6इंच

2017------ 15 फीट 6 इंच

2018 ------18 फीट 6 इंच

2019 -------11 फीट 2 इंच

2020------- 9 फीट 6 इंच

2021--------20 फीट

2022---------8.2 फीट (जुलाई) इनका कहना है-

डांग क्षेत्र स्थित कैचमेंट एरिया में कम बारिश के चलते बांध में पानी की आवक नाम मात्र की है। बांध में फिलहाल में 8.2 फीट पानी है। हालांकि रिकॉर्ड में गत वर्ष की तुलना में अधिक बारिश है। क्षेत्र में अच्छी बारिश होने पर ही बांध में जल आवक की उम्मीद है।

शिवराम मीणा, सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, हिण्डौनसिटी। पढ़ना जारी रखे

