तीन जिलों के 37 गांवों में रोपे 2170 पौधे, हर पौधे का संधारित है रिकॉर्ड

सड़क से लेकर श्मशान तक रोप दिए पौधे

विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष

करौली Published: June 05, 2022 01:23:10 am

हिण्डौनसिटी.

घर की बगिया और आस-पास हरियाली फैलाने वाले पर्यावरण प्रेमी तो बहुतेरे हैं, लेकिन सड़क से लेकर श्मशान भूमि में पौधे रोपकर फिजां बदलने वाले विरले ही होते हैं। जो पौधे की परिवार के सदस्य की भांति सार संभाल करते हैं। ऐसे ही पर्यावरण प्रेमी हैं टोडाभीम की सहजनपुर ग्राम पंचायत के गांव चकराजपुरा निवासी प्यारसिंह मीणा।

जिन्होंने 9 वर्ष में करौली, धौलपुर व सवाईमाधोपुर जिले के 37 गांवों में 2 हजार170 बड़े पौधे रोपे दिए। पेड़ों के प्रति विशेष लगाव की बानगी है कि मीणा ने रोपे हरेक पौधे का रिकॉर्ड संधारित किया हुआ है। जिससें पौधे का स्थान, स्थिति और सिंचाई होने तक की जानकारी इंद्राज की हुई।

सहकारी बैंक अधिकारी पद से सेवानिवृत 67 वर्षीय प्यारसिंह मीणा ने बताया कि सरकारी नौकरी में रहते हुए वे पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों में सक्रिय रहे। सेवानिवृति के बाद गतिविधियों में तेेजी आ गई। वर्ष 2014 में उन्होंने पर्यावरण बोध संस्थान नामक संस्था का गठन सेवानिवृत अधिकारियों और मित्रों व पर्यावरण प्रेमियों को इस मुहिम मेंं जोड़ लिया। साथ ही गांव से बाहर निकल करौली जिले के अलावा सवाईमाधोपुर के गंगापुरसिटी व धौलपुर जिले के सरमथुरा क्षेत्र के गांवों में पौधो रोपने का अभियान शुरू किया। प्यारसिंह मीणा का पुत्र कस्टम अधीक्षक है तथा तीन बेटियां न्यायिक अधिकारी, प्रोफेसर व नेशनल प्लेयर हैं। वे भी पर्यावरण संरक्षण के अभियान से अभिभूत हैं। मीणा ने गांव में अपने घर को वाटिका का रूप दिया हुआ है। श्मशान से की हरियाली की शुरुआत

प्यारसिंह मीणा बताते हैं कि रोपे गए पौधों की सुरक्षा को सर्वोपरी रख गांवों में चारदीवारीशुदा श्मशान (मोक्षधाम)भूमि से पौधे रोपने की शुरूआत की। इसके तहत श्मशान में 6-8 फीट ऊंचाई के पौधे रोपे गए। शनै-शनै चले पौधारोपण में अब तक 2170 पौधे रोपे जा चुके हैं। जिनमें से 1378 पौधे 20 श्मशान भूमि में रोपे गए हैं। इसके अलावा सड़क किनारे 110, राजकीय व अराजकीय कार्यालय परिसरों में 422, धार्मिक स्थलों पर 149 पौधे रोपे गए है। मीणा का दावा है कि संधारित रिकॉर्ड के मुताबिक रोपे गए अधिकांश पौधे पल्लवित हो रहे हैं। जो पौधे सूखे उनके स्थान पर दूसरे पौधो रोप गए हैं। नम्बर दे बनाई पौधों की कुण्डली-

पर्यावरण प्रेमी प्यारङ्क्षसह मीणा ने बताया कि उन्होंने पौधों को क्रमांक से नाम दिया हुआ है। क्रमांक के आधार पर ही उन्होंने पौधा रोपने का स्थान, पौधे की किस्म,लम्बाई और वर्तमान स्थिति की जानकारी कर पूरी कुण्डली बनाई हुई है। मीणा ने बताया कि उन्होंने हर पौधे की सिंचाई व्यक्ति जिम्मा दिया हुआ है। जो माह में दो बार जरुरत के मुताबिक सिंचाई करते हैं। इतना ही नहीं मीणा माह-दो माह में खुद भी पौधों की सार संभाल करने पहुंच जाते हैं। अब बनाएंगे गांव-गांव वृक्षमित्र

मीणा ने बताया कि पौधे रोपने और सारसंभाल के लिए अब गांव-गांव में वृक्ष मित्र बनाएंगे। पांच ग्राम पंचायतों पर वृक्ष मित्रों की कार्य की निगरानी के लिए एक सुपरवाईजर बनाया जाएगा। वहीं ब्लाक स्तर पर एक-एक समन्वयक व जिला स्तर पर योजना समन्वयक बनाया जाएगा। पढ़ना जारी रखे

