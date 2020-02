राजस्थान के इस गांव से पलायन कर गए 25 परिवार.... देखिए घरों का क्या है हाल

25 families migrated from this village of Rajasthan .... See what is the condition of the houses

बनकी गांव से पिता-पुत्र की हत्या के बाद किया लोगों ने पलायन. कांग्रेस व भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने एसडीओ को सौंपा ज्ञापन पीडि़तों को न्याय दिलाने की मांग