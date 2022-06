2500 मवेशियों को मिल सकेगा त्वरित उपचार और पशुपालकों को परामर्श

-अलीपुरा में 17 लाख से निर्मित पशु चिकित्सा उपकेन्द्र के नवीन भवन का उद्घाटन

करौली Published: June 19, 2022 12:07:16 pm

हिण्डौनसिटी. उपखण्ड क्षेत्र के अलीपुरा गांव में 17 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए पशु चिकित्सा उपकेन्द्र के नवीन भवन का शनिवार को उद्घाटन हो गया। इससे क्षैत्र के करीब 2500 मवेशियों को त्वरित उपचार व पशुपालकों को उचित परामर्श मिल सकेगा।

उपकेन्द्र के प्रभारी राधेश्याम देवत ने बताया कि मुख्य अतिथि विधायक भरोसी लाल जाटव, विशिष्ट अतिथि श्रीमहावीरजी पंचायत समिति की प्रधान राजेश कुमारी व पंचायत समिति प्रधान विनोद कुमार ने फीता काटकर पशु चिकित्सा उपकेन्द्र का उद्घाटन किया। विधायक ने कहा कि विकास कार्यों में बजट का अभाव रोड़ा नहीं बनेगा। गावों से लेकर शहर तक सड़क, बिजली और पेयजल के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में खूब विकास कार्य कराए हैं, आगे भी विकास की यही गति रहेगी। लेकिन इसके लिए क्षेत्रवासियों को जन प्रतिनिधियों के साथ समन्वित प्रयास करने होंगे। केन्द्र प्रभारी ने बताया कि करीब पांच वर्ष पहले स्वीकृत हुआ पशु चिकित्सा उपकेन्द्र अब तक ग्राम पंचायत भवन में चल रहा था। जिससे पशुओं के उपचार में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब चिकित्सा उपकरण व संसाधनों के साथ सरकारी भवन तैयार होने से अलीपुरा, पनबेडा, सिकंदरपुर समेत आसपास के कई गावों के पशु पालकों को फायदा होगा। कार्यक्रम में पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. खुशीराम मीणा, हिण्डौन के नोड़ल केन्द्र प्रभारी डॉ. विजय सिंह मीणा, सूरौठ के नोड़ल प्रभारी डॉ. विजेन्द्र वर्मा, सरपंच हीरासिंह, ग्राम विकास अधिकारी आनंद सिंह, पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष जगमोहन मीणा आदि मौजूद रहे।

योग दिवस की तय की तैयारियां.आयोजन कमेटी गठित

सूरौठ. कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में योग दिवस को लेकर शनिवार को तहसील स्तरीय बैठक हुई। तहसीलदार गजानन्द मीणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में तैयारियों पर चर्चा की गई।

बैठक में 21 जून को योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए कमेटी का गठन किया गया।सरपंच पिंकेश शर्मा एवं ग्राम विकास अधिकारी कप्तान डागुर ने बताया कि योग दिवस कार्यक्रम में टेंट ,लाइट, बिजली पीने का पानी सहित सभी व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में तहसील स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। बैठक में सीएचसी प्रभारी डॉ अभिराज मीणा, प्रधानाचार्य गोविंद सहाय शर्मा, प्रधानाचार्य धर्म सिंह मीणा, पटवारी हरर्मेंद्र जाटव, कृषि पर्यवेक्षक गुमान सिंह जाट, योग एवं शारीरिक शिक्षक वीरेंद्र सिंह राजावत मौजूद रहे। पढ़ना जारी रखे

