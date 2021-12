चुनाव से पहले 26 ने छोड़ी उम्मीदवारी, मैदान में डटे 159 प्रत्याशी

26 left their candidature before the election, 159 candidates in the fray

- नामांकन वापसी के बाद साफ हुई चुनाव की तस्वीर

हिण्डौन पंचायत समिति चुनाव

करौली Published: December 05, 2021 12:09:26 am

फोटो-हिण्डौनसिटी. उप जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में नामांकन वापस लेता एक अभ्यर्थी।

