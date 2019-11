29 लाख मजदूरों को मिलेगा रोजगार,मनरेगा योजना

करौली. राष्ट्रीय महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत (29 lakh laborers will get employment, MNREGA scheme) करौली जिले में पांच माह के दौरान २९ लाख मजदूरो को रोजगार दिया जाएगा। इसकी कवायद जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है।

करौली. राष्ट्रीय महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत (29 lakh laborers will get employment, MNREGA scheme) करौली जिले में पांच माह के दौरान २९ लाख मजदूरो को रोजगार दिया जाएगा। इसकी कवायद जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश मीना ने बताया कि सरकार के आदेश के तहत इस वित्तीय वर्ष में ६० लाख लोगों को रोजागर दिया जाना है। जिसमें से ३१ लाख को रोजगार दिया जा चुका है। (29 lakh laborers will get employment, MNREGA scheme) अब अगले पांच माह में २९ लाख मजदूरों को रोजागर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचायत समिति स्तर से निर्माण कार्य स्वीकृत करने के प्रस्ताव मांगे हैं। करौली, सपोटरा सहित अन्य पंचायत समितियों से डिमाण्ड मिलने के बाद निर्माण कार्य तेज गति से स्वीकृत करने की कार्रवाई शुरू की गई है।



12 को समीक्षा बैठक

सीईओ ने बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक १२ नवम्बर को जिला कलक्टर की अध्यक्षता में होगी। बैठक में मनरेगा योजना के तहत 29 लाख मजदूरों को रोजगार देने, अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराने के संबंध में विस्तार से चर्चा कर योजना बनाई जाएगी।