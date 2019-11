एक साथ 35 जोड़ों ने थामा इक-दूजे का हाथ

35 couples held hands together.Married young men and women tied in the knot.kandera samaaj ka saamoohik vivaah sammelan

परिणय सूत्र में बंधे विवाहयोग्य युवक-युवतियां कंडेरा समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन