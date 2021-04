12 माह में जारी हुईं 37 निर्माण स्वीकृतियां, नियम बगैर बनाए 150 व्यावसायिक और आवासीय भवन

37 construction approvals issued in 12 months, 150 commercial and residential buildings without making rules

- बिना नक्शा और अनुमति के बन रहे मकान, मॉल और दुकान

-परिषद को हर साल लाखों रुपए राजस्व की चपत