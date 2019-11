41 हजार किसानों को नहीं मिले आठ करोड़,पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तृतीय किश्त नहीं मिली

करौली.जिले में किसान सम्मान निधि योजना के तहत (41 thousand farmers did not get eight crore) गलत फीडिंग के कारण किसानों के आठ करोड़ रुपए फंस गए हैं। इस कारण 41 हजार किसानों को तृतीय किश्त की राशि का भुगतान नहीं मिला है।