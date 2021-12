श्रीमहावीरजी में तीन दिन में 17 वार्डों के लिए दाखिल हुए 47 नामांकन

47 nominations filed for 17 wards in Shri Mahavirji in three days

पंचायत समिति चुनाव

करौली Published: December 01, 2021 11:52:13 pm

श्रीमहावीरजी. तहसील कार्यालय में सदस्य पद के लिए नामांकन पेश करती महिला।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें