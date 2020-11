शहर की सरकार में पार्षद बनने 60 वार्डों में उतरे 497 उम्मीदवार

497 candidates in 60 wards to become councilors in city governmentआखिरी दिन 234 प्रत्याशियों ने भरे 320 नामांकन ,हिण्डौनसिटी नगर परिषद चुनाव