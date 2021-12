5 डीएसपी, 12 थानेदार और 1500 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा का मोर्चा

5 DSPs, 12 SHOs and 1500 policemen will handle the security front

20 मोबाइल पार्टी करती रहेंगी गश्त

हिण्डौन व श्रीमहावीरजी में पंचायतराज मतदान आज

करौली Published: December 14, 2021 10:25:52 pm



हिण्डौनसिटी. असल में पंचायत राज का चुनाव गांव और गली का चुनाव है। इसमें पुरानी रंजिशें और जाति की बाहुल्यता के चलते दंगा फसाद होने की आशंका अधिक रहती है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता प्रबंध किए हैं। हिण्डौन और श्रीमहावीरजी क्षेत्र के 254 मतदान केन्द्रों पर 5 डीएसपी, 12 थानेदारों के साथ पुलिस के 1500 जवान सुरक्षा का मोर्चा संभालेंगे।

डीएसपी किशोरी लाल ने बताया कि शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह कटिबद्ध है। गावों की गलियों तक फ्लैग मार्च कर ग्रामीणों को निडर होकर निष्पक्ष रुप से मतदान करने की अपील की गई है। सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्रीमहावीरजी व हिण्डौन पंचायत समिति क्षेत्र में प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 18 से 20 हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा पुलिस की 20 मोबाइल पार्टी गठित की गई हैं। जो दिनभर पोलिंग बूथों पर गश्त करती रहेंगी।

एक मोबाइल पार्टी में पांच-पांच पुलिसकर्मी लगाए हैं। इतना ही नहीं पुलिस के 10 जवानों को रिजर्व रखा गया है। डीएसपी ने बताया कि अशांति फैलाने वालों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस शांतिभंग करने वालों से सख्ती से निपटेगी। मंगलवार शाम को चुनाव पर्ववेक्षक कल्पना अग्रवाल ने उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों की बैठक ले मतदान की तैयारियों की समीक्षा की। पुलिस ने भी गांवों में फ्लेगमार्च निकाल कर निर्भय होकर मतदान करने का संदेश दिया।

पटोंदा में 4282 मतदाता करेंगे मत का प्रयोग राउमावि में बनाए पांच बूथ

पटोंदा.

जिला परिषद एवं पंचायत समिति के चुनाव के लिए बुधवार को मतदान होगा। मतदान को लेकर मंगलवार दोपहर में मतदान दल पोलिंग बूथों पर पहुंच गए। जहां मतदान कर्मियों ने बूथ पर मतदान की तैयारियों कीं।

ग्राम विकास अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि कस्बे में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पांच बूथ बनाए गए हैं। इनमें पंचायत के गांव पटोंदा, कजानीपुर, खेड़ी चांदला आदि गांवों के कुल 4282 मतदाता मतदान करेंगे। पांचों बूथों पर लिए 30 मतदान कर्मचारी लगाए गए है।

