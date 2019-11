राजस्थान के इस शहर में 50 परिवारों ने ग्रहण की बौद्ध दीक्षा

50 families took Buddhist initiation in this city of Rajasthan.Pledged to abandon pomp and superstition.Musical story of Buddha Katha held in Jatav Basti

-आडम्बर व अंधविश्वास त्यागने का लिया संकल्प

जाटव बस्ती में हुआ बुद्ध कथा का संगीतमय आयोजन