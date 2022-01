महंगी इनामों का झांसा दे लोगों से ठग लिए 57 लाख, पुलिस ने दबोच पहुंचाया हवालात

57 lakhs were duped by the people on the pretext of expensive prizes, the police caught hold of them

57 लाख रुपए की ठगी के आरोपी इब्राहिम को पुलिस ने दबोचा

-एएसपी ने की जांच, कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार

करौली Published: January 23, 2022 12:57:15 am

हिण्डौनसिटी. लोक-लुभावन स्कीम बताकर पार्टनर के तौर पर लॉटरी गु्रप स्टार्ट करने और कामयाब नहीं होने पर साझेदार से 57 लाख रुपए की ठगी कर चंपत होने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कहीं भागने की फिराक में रोड़वेज स्टेण्ड पर बस का इंतजार कर रहा था। लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर उसे दबोच लिया।

थानाप्रभारी वीरसिंह गुर्जर ने बताया कि आरोपी चौपड़ा कुआं निवासी इब्राहिम पठान है। जिसने पडोसी बाबू भाई को लोक-लुभावन स्कीम बताकर साझेदारी में लॉटरी गु्रप शुरु करने के लिए कहा। आरोपी के झांसे में आकर बाबू भाई ने लगभग एक करोड़ रुपए का निवेश स्वयं के स्तर पर किया। जनवरी 2020 में दोनों ने मिलकर 'एएस गु्रप ईनामÓ और 'परिवार कल्याण संस्थाÓ के नाम से दो लॉटरी गु्रप शुरु किए।

लोगों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने ईनाम में मोटरसाइकिल, सोने-चांदी के सिक्के आदि देने का प्रलोभन दिया। इसके लिए कूपन और पंपलेट छपवाए गए। शुरुआती दो माह में धंधा मंदा चला, लेकिन मार्च 2020 में कोविड़ महामारी के कारण बिजनेस फ्लॉप हो गया।

इसके बाद आरोपी इब्राहिम करीब 57 लाख रुपए की ठगी कर गुजरात भाग गया। मामले में पीडित साझेदार बाबूभाई की पत्नी जमो ने इब्राहिम के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कराया। इसकी जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाशचंद द्वारा की गई।

मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी की तलाश प्रारंभ की गई। इस बीच मुखबिर की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस की टीम ने थाना प्रभारी वीरसिंह के नेतृत्व में कांस्टेबल हरिओम सूपा, ओमवीर सिंह व कुलदीप ने आरोपी इब्राहिम को बस स्टेण्ड से गिरफ्तार कर लिया।

