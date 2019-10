दूसरों का जीवन बचाने सूरौठ में 63 लोगों ने किया रक्तदान

63 people donated blood in Surath to save lives of others.Jeevan Jyoti Foundation set up blood donation camp.Blood bank team of SMS Jaipur collected blood

जीवन ज्योति फाउंडेशन ने लगाया रक्तदान शिविर -एसएमएस जयपुर की ब्लड बैंक टीम ने किया रक्त संग्रह