सरपंच के लिए 638 ने भरा नामांकन, वार्ड पंच बनने के लिए 977 मैदान में

638 filed nomination for sarpanch, 977 in fray to become ward panch

413 वार्डों में 140 वार्ड पंचों का निर्विरोध निर्वाचन तयहिण्डौन की 39 ग्राम पंचायतों में 6 अक्टूबर को होगा चुनाव