-कम्प्यूटर व अन्य समान भी ले गए चोर

स्टेशन रोड स्थित ब्रांडेड कपड़े के शोरूम पर चोरों ने दी वारदात अंजाम

करौली Published: December 21, 2021 11:42:01 pm

हिण्डौनसिटी. शहर के स्टेशन रोड़ पर स्थित एक ब्रांडेड कपडे के शोरुम की शटर तोड़कर चोर सोमवार रात को करीब सात लाख रुपए के कपड़े चुरा ले गए। नई मंडी थाने से महज 100 मीटर दूरी पर वारदात को अंजाम देकर चोरों ने पुलिस के प्रभावी गश्त के दावों की पोल खोल दी। फ्लाइंग मशीन कंपनी के जिस शोरुम को चोरों ने निशाना बनाया, वह दो माह पहले ही खुला था। चोरी होने की सूचना पर मंगलवार सुबह पुलिस ने मौके पर पहुंच से साक्ष्य जुटाए। मामले में शोरुम के मैनेजर ने प्राथमिकी दर्ज कराई है।

शोरुम की शटर तोड़ सात लाख के रेडीमेड़ कपडे पार



पुलिस के अनुसार शोरुम के मैनेजर दौसा निवासी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सोमवार रात करीब 8 बजे वह शोरुम बंद कर वह घर चला गया। देर रात को चोर शोरुम का शटर और शीशा तोड़कर चोर अंदर घुस गए। तथा कीमती जींस, पेंटस, शर्ट और जूते, पर्स, बैल्ट आदि सामान चुरा ले गए। प्रतिदिन की भांति सुबह करीब 8 बजे वह शोरुम पहुंचा, तो टूटी हुई शटर देख दंग रह गया। अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा हुआ था।

चोर बडी मात्रा में महंगे कपडों के अलावा शोरूम में लगे सीसीटीवी के साथ ही कम्प्यूटर, सीपीयू और इंटरनेट मशीन भी पार कर ले गए। सुबह पुलिस ने पुलिस मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है।

भामाशाह ने 271 विद्यार्थियों को वितरित की जर्सियां पटोंदा.

समीप की ग्राम पंचायत दानालपुर के राजकीय उ'च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को भामाशाहों ने जरुरतमंद छात्र-छात्राओं को जर्सी वितरण किया गया।

प्रधानाध्यापक भीम सिंह मीना ने बताया कि गांव दानालपुर निवासी भामाशाह विमला देवी जांगिड़ ने बल्लभ राम जांगिड़ की पुण्य स्मृति में कक्षा एक से बारहवीं तक के 271 छात्र छात्राओं को 271 जर्सियां प्रदान कीं।। इस दौरान जितेंद्र जांगिड़, जगदीश प्रसाद, हरिचरण शर्मा, बबली देवी, शरद कुमार, सहित भामाशाह के परिजन मौजूद रहे।

