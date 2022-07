8 माह पहले कर्नाटक से ‘वर्धमान’ चले थे महावीरजी की ओर, कल करेंगे मंगल प्रवेश

8 months ago 'Vardhaman' had gone from Karnataka towards Mahavirji, will enter Mars tomorrow

संयमित और कठिन साधना है आचार्य वर्धमान सागर की

करौली Updated: July 17, 2022 12:13:59 am

हिण्डौनसिटी. वाकई में ये भगवान महावीर का ही बुलावा है कि 1500 किलोमीटर दूर कर्नाटक के गांव कौथली से 8 माह की पदयात्रा करते हुए भगवान वर्धमान की नगरी श्रीमहावीरजी में ‘वर्धमान’ का आगमन हो रहा है। 53 वर्ष पहले जैन समाज के जिस आस्थाधाम पर उन्होंने दिगम्बर जैन मुनि की दीक्षा ली थी,उसी धरा पर वात्सल्य वारिधि आचार्य वर्धमान सागर चातुर्मास साधना करेंगे। जैनाचार्य का दीक्षा स्थली पर यह प्रथम चातुर्मास है। जैनाचार्य पांच दशक से अधिक समय से संयमित और कठोर साधना कर रहे हैं। आठ माह से जैनाचार्य के मंगल विहार में साथ रहे श्रावकों को कहना है कि संयमित और समयबद्ध संतचर्या की पालना कर आचार्य व मुनि जन कल्याण के लिए नियमित साधना करते हैं।



कर्नाटक के शहर भद्रावती के प्रमित जैन, पारस पाटनी व बाबूलाल शाह ने बताया कि वे रात ढाई बजे सामयिकी (निद्रा त्याग) कर जाप करते हैं। सुबह 5 बजे मुनि संघ द्वारा

गुरुवंदना की जाती है। आधा घंटे की गुरुवंदना के बाद सुबह 5.30 बजे आगामी स्थल के लिए विहार को रवाना होते है। रोज 10-12 किलोमीटर तक विहार करते हैं। निर्धारित स्थान पर ठहराव कर सुबह 9.30 बजे से 11 बजे तक संकल्प सिद्धी के बाद आहारचर्या होतीे हैं। सुबह 11.30 बजे पाठ पूजा करते हैं। दोपहर में ढाई बजे से शाम 5 बजे तक पठन-पाठन व स्वाध्याय करते हैं। शाम साढ़े 5 बजे फिर अगले स्थान के लिए विहार कर जाते हैं। शाम 7 बजे तक औसतन 7-8 किलोमीटर विहार करते हैं। ठहराव स्थल पर शाम 7 बजे सामायिक आरती होती है। रात 9 बजे शयन करते हैं।

53 वर्ष पहले महावीरजी में ही ली थी दीक्षा

भगवान महावीर के अतिशय क्षेत्र में 24 फरवरी 1969 को ब्रह्मचारी यशवंत, तृतीय पट्टाधीश नूतन आचार्य धर्म सागर से दीक्षा लेकर मुनि वर्धमान सागर बन गए थे। दीक्षा के बाद वर्ष 1969 में उनका पहला चातुर्मास जयपुर में ही हुआ था। उनके अब तक के 53 चातुर्मास में 21 चातुर्मास विभिन्न नगरों में हुए। जबकि 1990 में आचार्य पद के बादसे चातुर्मास साधना तीर्थ क्षेत्रों,अतिशय क्षेत्रों, सिद्ध क्षेत्रों व निर्वाणभूमियों में की। अब 54 वें चातुर्मासके लिए आचार्य श्री ससंघ दीक्षास्थली श्रीमहावीरजी आ रहे हैं।वर्धमान सागर सोमवार को 9 मुनिश्री,15 अर्यिकाओं एवं दो क्षुल्लकों केससंघ सहित अतिशय क्षेत्र में मंगल प्रवेश करेंगे। पंच सिद्धांतों पर जोर जैनाचार्य के विहार दल में कर्नाटक से साथ चल रहे प्रमित कुमार जैनने बताया कि वर्धमान सागर संघ के सिद्धांतों की पालना के साथ जीव रक्षा, दया, क्षमा और विश्व शांति की कामना पर जोर देते हैं। पढ़ना जारी रखे

