दूसरे दिन 92 प्रत्याशियों ने खरीदे,12 ने दाखिल किए18 नामांकन

92 candidates bought on the second day, 12 filed 18 nominations

नगर परिषद चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन भी तहसील कार्यालय में खूब रही चुनावी गहमागहमी