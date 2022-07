दो पक्षों में खूनी संघर्ष में एक दर्जन लोग हुए घायल, दो जयपुर रैफर

धंधावली गांव की घटना, पुलिस बल तैनात, सूरौठ थाने में परस्पर मामले दर्ज

A dozen people were injured in the b l ood y clash between two sides, two Jaipur referees

करौली Published: July 25, 2022 11:44:53 pm

हिण्डौनसिटी. समीप के धंधावली गांव सोमवार को दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक दर्जन लोग घायल हो गए। परिजनों ने उन्हें राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दो जनों को जयपुर रेफर कर दिया। मामले में सूरौठ थाना पुलिस ने दोनो पक्षों के घायलों के पर्चा बयान के आधार पर परस्पर मामले दर्ज कर लिए है। सूचना मिलने पर डीएसपी किशोरी लाल ने भी अस्पताल पहुंच कर घायलों से मामले की जानकारी ली। वहीं दूसरी तरफ तनाव की स्थिति को देखते हुए गांव में पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है।

थानाप्रभारी शरीफ अली ने बताया कि धंधावली गांव निवासी महेश जाट एवं दूसरे पक्ष के रामेश्वर जाट के परिवारों के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही थी। सोमवार सुबह दोनों पक्षों की महिलाओं के बीच मारपीट हो गई। इसके कुछ ही देर बाद दोनो पक्षों के लोग लाठी, डंडे और धारदार हथियारों से लैस होकर एक-दूसरे पर टूट पड़े। खूनी संघर्ष में एक पक्ष के महेश जाट, सीमा देवी, गुड्डी, जगदीश व बच्चू घायल हो गए। जबकि दूसरे पक्ष में रामेश्वर जाट, कुम्हेर सिंह, पुष्पेन्द्र, राजेश, कल्पना और रचना देवी घायल हो गए। चिकित्सकों ने महेश और सीमा को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया है। इधर गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए शांति बहाली के लिए पुलिस जाप्ता तैनात किया है।

शिवमंदिर की दान पेटी तोड़ चढ़ावा चोरी

हिण्डौनसिटी. करौली रोड़ पर धाकड़ समाज रामद्वारा मंदिर स्थित शिव मंदिर की दान पेटी को तोड़ चोर चढ़ावा चुरा ले गए। दोपहर बाद मंदिर में पहुंचे पुजारी टूटी दान पेटी व बिखरे सिक्कों को देख चोरी होने का पता चला।

मंदिर के पुजारी विजय शर्मा ने बताया कि गत दिवस दोपहर करीब 12.30 बजे वे भोजन करने घर गए थे। इसी बीच सूने मंदिर में घुसे चोरों में वारदात को अंजाम दे दिया। एक घंटे बाद वापस मंदिर आने पर प्रतिमाओं के पास दानपेटी टूटी पड़ी मिली। वहीं कुछ सिक्के जमीन पर बिखरे हुए थे। पुजारी ने बताया कि दानपेटी काफी दिनों से नहीं खोली गई थी। पढ़ना जारी रखे

