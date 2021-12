शौच करने गई विवाहिता को अगवा कर बनाया बंधक, तीन जनों ने किया गैंगरेप

A married woman who went to defecation was kidnapped and held hostage, three people gang-raped

आरोपियों पर मोबाइल से अश्लील फोटो और वीडियो बनाने का भी आरोप

करौली Published: December 28, 2021 11:59:37 pm

हिण्डौनसिटी. शहरी क्षेत्र की एक ढाणी निवासी विवाहिता का अपहरण कर बंधक बनाने एवं सामूहिक बलात्कार करने के बाद अश्लील फोटो और वीडियो बनाने का सनसनीखेज मामला मंगलवार को कोतवाली थाने पर सामने आया है। राजकीय जिला अस्पताल में मेडीकल बोर्ड की टीम द्वारा पीडिता का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। इधर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश आरंभ कर दी है। मामले की जांच डीएसपी किशोरी लाल द्वारा किया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार नगरपरिषद क्षेत्र की एक ढाणी में रहने वाली 18 वर्षीय विवाहिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीडि़ता का आरोप है कि 21 दिसंबर को दोपहर खेतों की तरफ शौच करने गई थी। वापस लौटते समय जीप में सवार होकर आए तीन आरोपियों ने उसे रास्ते में रोक लिया, तथा पीडिता के भाई का एक्सीडेंट होने की बात कह घर चलने की बात कही। पीडि़ता ने अपने भाई की दुर्घटना की सूचना नहीं होने की बात कहकर उनके साथ जाने से इंकार किया, तो आरोपियों ने उसे जबरन जीप में धकेल दिया। आरोपियों ने पीडि़ता के मुंह पर रुमाल लगाया, तो थोड़ी देर में वह अचेत हो गई। होश आने पर पीडिता ने स्वयं को एक कमरे में बंद पाया।

पुलिस से शिकायत की, तो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी-

पीडि़ता का आरोप है कि 21 दिसम्बर को अपहरण करने के बाद आरोपियों ने उसे अनजान स्थान पर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। जहां 22 और 23 दिसंबर को उसके साथ गैंगरेप किया गया। चौथे दिन की सुबह पीडिता को यह धमकी देतेे हुए मुक्त किया गया, कि आरोपियों ने अपने मोबाइल से उसके अश्लील वीडियो और फोटो बना लिए है। अगर वारदात के बारे में किसी को बताया, या फिर पुलिस में शिकायत की गई, तो वे फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे।

इसके साथ ही आरोपियों ने पीडि़ता के परिवारजनों को भी जान से मारने की धमकी दी। पीडि़ता ने घर पहुंच परिजनों को आपबीती सुनाई। पीडि़ता ने सोमवार शाम परिजनों के साथ कोतवाली पहुंच प्राथमिकी दर्ज कराई। इधर थानाप्रभारी वीरसिंह गुर्जर ने बताया कि आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें गठित की गई है, कई संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई है। जल्द ही उन्हें दबोच लिया जाएगा।

