शैक्षिक भ्रमण के लिए ५० विद्यार्थियों का दल रवाना

शैक्षिक भ्रमण के लिए 50 विद्यार्थियों का दल रवाना

नादौती. स्वामी विवेकानन्द (A team of 50 students leaves for an educational tour) राजकीय मॉडल स्कूल रावताड़ा ब्लॉक नादौती से रविवार को 50 विद्यार्थियों का दल 3 दिवसीय शैक्षिक भ्रमण के लिए चितौडग़ढ़, उदयपुर माउंट आबू एवं गुजरात के भ्रमण के लिए रवाना हुआ।