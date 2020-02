एक वर्ष बाद हार के अंतर से 14 गुणा मतों से जीता चुनाव

A year later the election was won by 14 times the margin of defeat. Madan Mohan Sharma becomes President of Advocates Association. Lost by one vote a year ago, now 14 votes won.

Hindon Advocates Association Elections.

मदन मोहन शर्मा बने अभिभाषक संघ के अध्यक्ष

एक वर्ष पहले एक वोट से हारे अब 14 वोट हुए विजयी

हिण्डौन अभिभाषक संघ के चुनाव