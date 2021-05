बिना मास्क घूमते युवक का काटा चालान, तो हिमायत में आए पार्षद ने नगरपरिषद कर्मचारी से कर दी मारपीट

A young man who was walking without a mask was bitten, then the councilor who came in support assaulted the municipal councilor

-महामारी एक्ट में प्राथमिकी दर्ज, आरोपी पार्षद सहित दो जनेे गिरफ्तार