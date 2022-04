तीन माह में शहर से गांवों तक खड़ा होगा 'आप' का संगठन

'AAP' organization will stand from city to village in three months

प्रदेश कोषाध्यक्ष ने संवाद यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं से की चर्चा

करौली Published: April 23, 2022



हिण्डौनसिटी. दिल्ली के बाद पंजाब के विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित सफलता अर्जित कर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी ने अब राजस्थान की राजनीति में दस्तक दे बिगुल फूंक दिया है। कार्यकर्ताओं की कड़ी जोड़ संगठन विस्तार करने के लिए प्रदेश पदाधिकारी लगातार दौरे कर रहें हैं। शनिवार को प्रदेश कोषाध्यक्ष तरुण गोयल ने बयाना रोड़ पर आदर्श स्कूल के सामने स्थानीय कार्यकर्ताओं से चर्चा की। साथ ही रविवार को भरतपुर से शुरु होने जा रही कार्यकर्ता संवाद यात्रा की तैयारियों पर मंथन किया।

पत्रकारों से चर्चा करते हुए आप के प्रदेश कोषाध्यक्ष ने बताया कि पार्टी की ओर से प्रदेशभर में 24 अप्रेल से 2 मई तक कार्यकर्ता संवाद यात्रा निकाली जा रही है। जिसमें प्रदेश चुनाव प्रभारी व दिल्ली की द्वारिका सीट से विधायक विनय मिश्रा कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। गोयल ने बताया कि यात्रा की शुरुआत रविवार को भरतपुर संभाग मुख्यालय से होगी।

इसके बाद 25 अप्रेल को जयपुर, 26 को अजमेर, 27 को कोटा, 28 को उदयपुर, 29 को जोधपुर, 30 को बीकानेर, 1 मई को श्रीगंगानगर व 2 मई को हनुमानगढ़ में संवाद यात्रा होगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हिन्दू-मुस्लिम या मंदिर-मस्जिद की राजनीति से परे विकास और काम की राजनीति करने में विश्वास रखती है। राजस्थान में सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसमें अभी आम औार साफ छवि वाले कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है। किसी राजनीतिक दल से जुड़े लोगों को पूरी जांच और पड़ताल के बाद जोड़ा जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि आगामी तीन महिने में आप का संगठन शहरों से गांवों तक खड़ा हो जाएगा। इसके बाद बूथ स्तर की तैयारियां की जाएंगी। इस दौरान कैप्टन आराम सिंह देवलेन, बृज लाल सैनी, लक्ष्मीनारायण मीणा, मदनमोहन सिंह राजौर, अतरसिंह, प्रदीप मीणा, दीपक गुप्ता, लोकेश कुमार, राधेश्याम गुर्जर, मदनमोहन, संजय कुमार मीणा, सचिन कुमार, बृजलाल सैनी आदि मौजूद रहे।

