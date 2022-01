फाइनल मैच में 11 अंकों से आभास क्लब बना चैंपियन

Abhas Club became champion by 11 points in the final match

बास्केटबॉल प्रतियोगिता का समापन

करौली Published: January 04, 2022 11:49:41 pm

सूरौठ. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रही बास्केटबॉल प्रतियोगिता (14 वर्ष) का सोमवार को समापन हो गया। समापन कार्यक्रम में अतिथियों ने विजेता व उपविजेता टीमों को सम्मानित किया।

विद्यालय प्रांगण में राजस्थान शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र बाबा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सेवानिवृत डिप्टी कमांडेंट मुंशी लाल मीणा मुख्य अतिथि व प्रतियोगिता आयोजन कमेटी अध्यक्ष विश्राम मीणा विशिष्ट अतिथि रहे।

फाइनल मैच में 11 अंकों से आभास क्लब बना चैंपियन

बास्केटबॉल काफाइनल मैच आभास क्लब सूरौठ व प्रजापति क्लब सूरौठ के मध्य खेला गया। इसमें प्रजापति क्लब ने आभास क्लब को11 अंकों से हराकर विजेता का खिताब जीता। अतिथियों द्वारा विजेता उपविजेताटीमों के खिलाडिय़ों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।

फाइनल मैच के रेफरी शारीरिक शिक्षक गोविंद मीणा गब्बर मीना रहे। इससे पूर्व अतिथियों का कमेटी के सदस्य शारीरिक शिक्षक गोविंदसिंह, गब्बर मीणा, गजेंद्र मीणा, जवाहर सिंह मीणा आदि ने माल्यार्पण कर स्वागत किया।



कुरीति उन्मूलन का लिया संकल्प निसूरा. मूंडिया गांव में नदी की ढाय गुर्जर समाज के युवाओं का नववर्ष मिलन समारोह हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि भंवर सिंह मीणा व करौली नगर परिषद के पूर्व सभापति राजाराम गुर्जर ने सर्व समाज के युवाओं से एकजुटता का संदेश देते हुए शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही नशे सहित विभिन्न सामाजिक कृतियों को खत्म करने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में युवाओं ने नशा नहीं करने, दहेज प्रथा खत्म करने, मृत्यु भोज नहीं करने की शपथ ली। इस मौके पर गुमान राजा, सुमरन पीलवाड, दशरथ सिंह आदि मौजूद रहे।



ब्राह्मण समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह 16 को

हिण्डौनसिटी. ब्राह्मण समाज का नव वर्ष मिलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह १६ जनवरी को ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित होगा।

अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने बताया कि समारोह में वर्ष 2021 में सेवानिवृत हुए कर्मचरियों, प्रतियोगी परीक्षा में चयनित युवाओं,75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ जनों तथा पंचायत चुनाव 2021 में निर्वाचित समाज के बंधुओं का सम्मान किया जाएगा। साथ ही ब्राह्मण समाज के सभी संगठनों के अध्यक्षों को भी नवाजा जाएगा। महामंत्री मंजीत मुद्गल ने बताया कि ब्राह्मण बंधु 9 जनवरी तक ब्राह्मण धर्मशाला में अपनी प्रविष्ठियां जमा करा सकते हैं।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें