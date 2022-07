बिस्कुट कम्पनी की डीलरशिप का झांसा देकर ठगी करने का आरोपी हिमाचल प्रदेश से दबोचा

Accused of cheating on the pretext of dealership of biscuit company arrested from Himachal Pradesh

ऑनलाइन की गई थी 1 लाख 67 हजार रुपए की ठगी

कोतवाली थाना पुलिस की कार्रवाई

करौली Published: July 24, 2022 11:33:45 pm

हिण्डौनसिटी. बिस्कुट कम्पनी की डीलरशिप का झांसा देकर ठगी करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

थानाधिकारी वीरसिंह गुर्जर ने बताया कि आरोपी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के टटवाडी गांव निवासी अमित कुमार शर्मा है।

जिसने झारेडा रोड निवासी संतोष कुमार शर्मा से क्रेमिका बिस्कुट की डीलरशिप दिलाने का झांसा देकर 1 लाख 66 हजार 900 रुपए ऑनलाइन अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। आरोपी ने उसे बिस्किट के 400 कार्टून भिजवाने का झांसा दिया, लेकिन पैसे मिलने के बाद न तो बिस्किट भिजवाए और नहीं पैसे वापस किए। इस पर पीडि़त संतोष की पत्नी एवं दुआ फर्म की मालिक गुड्डी देवी ने 15 जुलाई को आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया, तथा साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस उप निरीक्षक कैलाश चंद बैरवा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हिमाचल प्रदेश भेजा गया। जहां से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और हिण्डौन ले आई। आरोपी ने कई अन्य वारदातें भी कबूल की हैं। उसके खिलाफ चिड़ावा, ब्यावर, हनुमानगढ़, वजीरपुर व गंगापुरसिटी में भी धोखधड़ी के मामलेे दर्ज हैं।

तीर्थ यात्रा पर जाएंगे व्यापारी, मंडी में सात दिन बंद रहेगा कारोबार 25 से 31 जुलाई तक नहीं होगी नीलामी

हिण्डौनसिटी. शिव साधना के माह सावन में कृषि उपज मंडी यार्ड के व्यापारी भ्रमण(तीर्थ यात्रा) पर जाएंगे। इस दौरान 25 से 31 जुलाई तक मण्डी में कारोबार बंद रहने से कृषि जिंसों खरीद फरोख्त नहीं होगी। व्यापारियों को दल 25 जुलाई को नई मण्डी पेट्रोल पम्प से रवाना होगा।

कृषि उपज मंडी व्यापार मंडल महामंत्री सौरभ बंसल व पूर्व अध्यक्ष प्रदीप गर्ग ने बताया कि यार्ड के 50 व्यापारी देश के विभिन्न धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। सात दिवसीय यात्रा कार्यक्रम में व्यापारी माउंट आबू, अम्बा मंदिर, अक्षरधाम, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, द्वारिका ,नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, स्टेचू ऑफ यूनिटी आदि स्थानों पर जाएंगे । यात्रा का समापन चित्तौगढ़ के भ्रणम के साथ होगा। पढ़ना जारी रखे

