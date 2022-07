शांतिवीर नगर पहुंचे आचार्य वर्धमान सागर , मंदिर में पूजा कर गुरुदेव की समाधि पर की स्तुति

Acharya Vardhman Sagar reached Shantivir Nagar, worshiped in the temple and praised Gurudev's Samadhi

तीन घंटे में किया 8 किलोमीटर विहार, रास्ते में दरस को उत्साहित दिखे ग्रामीण

करौली Published: July 17, 2022 11:50:40 pm

हिण्डौनसिटी./श्रीमहावीरजी. भगवान महावीर की नगरी और स्वयं की दीक्षा स्थली में चातुर्मास के लिए विहार कर रहे वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर ने रविवार सुबह ससंघ शांतिवीर नगर में मंगल प्रवेश किया। जहां जैनाचार्य ने मंदिर में भगवान शांतिनाथ की दर्शन पूजा की। साथ ही मंदिर के पिछवाड़े स्थित गुरुदेव आचार्य शिव सागर महाराज की समाधि पर पहुंच स्तुति की। जैनाचार्य सोमवार सुबह 11.15 बजे विहार कर गंभीर नदी पार कर भगवान महावीर को मुख्य मंदिर पहुंचे। जहां चातुर्मास कलश स्थापना के साथ वर्षायोग साधना के धार्मिक कार्यक्रमों का आगाज होगा।

खेड़ा गांव में एक निजी विद्यालय में रात्रि ठहाराव के बाद रविवार सुबह 5.15 बजे जैनाचार्य वर्धमान सागर ने विहार किया। करीब 3 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय कर वे सुबह करीब 8.15 बजे गंभीर नदी के तट स्थति शांतिवीर नगर पहुंचे। जहां चातुर्मास आयोजन कमेटी,श्रीमहावीरजी मंदिर कमेटी व शांतिवीर नगर मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों जैनाचार्य की स्तुति कर अगुवानी की। बाद में वे ससंघ शांतिवीर नगर मंदिर पहुंचे और दर्शन, पूजा व स्तुति की। खेड़ा गांव के भगवान जिनेंद्र की नगरी की ओर विहार के दौरान रास्ते में गांवों में ग्रामीणों ने जैनाचार्य को नमन कर आशीर्वाद लिया। आचार्य ससंघ में 9 मुनि, 15 आर्यिका, 2 क्षुल्लक के विहार में 100 से अधिक श्रद्धालुओं का जत्था के चलने से माहौल भक्तिमय हो गया।



सुबह मंगल प्रवेश, शाम को होगी कलश स्थापना

शांति नगर में ठहराव के बाद के जैनाचार्य सोमवार सुबह श्रीमहावीरजी के लिए विहार करेंगे। सुबह 11.15 बजे आचार्य ससंघ भगवान जितेंद्र के मुख्य मंदिर में मंगल प्रवेश करेंगे।

कार्यक्रम के अनुसार विहार के दौरान जैनाचार्य शांतिवीर नगर से ही बैण्ड बाजे के साथ अगुवानी की जाएगी। भजनों की धुनों के बीच के भव्य शोभायात्रा के रूप में वे श्रीमहावीरजी के मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे। शाम 4 बजे मंदिर कटला के प्रांगण में चातुर्मास कलश स्थापना का कार्यक्रम आयोजित होगा। जिसमें देशभर से जैन श्रद्धालु शामिल होंगे । इसके लिए गत दिवस से ही श्रद्धालुओं की आवक शुरू हो गई। महोत्सव समिति के कार्याध्यक्ष विवेक काला व संयोजक सुरेश सबलावत ने बताया कि चातुर्मास के लिए जैनाचार्य के ससंघ मंगल प्रवेश की अगुवानी में अहिंसा नगरी श्रीमहावीरजी सजाया हुआ है। कस्बे के जैन-अजैन लोग आचार्यश्री की दिव्य दृष्टि का आशीष लेने को आतुर हैं। आचार्य वर्धमान सागर 24 वर्ष बाद श्रीमहावीरजी में आयोजित हो रहे महामस्तकाभिषेक में सानिध्य प्रदान करेंगे। पढ़ना जारी रखे

