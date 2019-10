प्राचार्य पद के कार्यभार के विवाद का पटाक्षेप,उपप्राचार्य को कार्यवाहक प्राचार्य ने सौंपा चार्ज

करौली. स्थानीय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में (Acting Principal handed over charge of the controversy over the charge of the post of Principal,) प्राचार्य के कार्यभार को लेकर चल रहे विवाद का सोमवार को पटाक्षेप हो गया। कार्यवाहक प्राचार्य का दायित्व निभा रहे वरिष्ठ सह आचार्य लक्ष्मीचंद मीना ने उपप्राचार्य ज्ञानेश्वर मीना को प्राचार्य का कार्यभार सौंप दिया।