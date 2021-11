आदर्श शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सूरौठ और श्रीमहावीरजी के विजय सिंह पथिक ने किया सेमीफाइनल में प्रवेश

Adarsh Physical Teacher Training College, Surath and Vijay Singh Pathik of Shri Mahavirji entered the semi-finals.

अंतर महाविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता

करौली Published: November 28, 2021 01:08:33 am

आदर्श शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सूरौठ और श्रीमहावीरजी के विजय सिंह पथिक ने किया सेमीफाइनल में प्रवेश

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें