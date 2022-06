प्रशासन गावों के संग अभियान : 33 भूखंडों के पट्टे बांटे, 193 के खोले नामांतकरण

Administration campaign with villages: Pattas distributed of 33 plots, nomination of 193 opened

ढिंढोरा में लगा फॉलोअप शिविर

करौली Published: June 01, 2022 12:48:14 pm

ढिंढोरा (हिण्डौनसिटी). ढिंढोरा गांव में आईटी केन्द्र पर मंगलवार को प्रशासन गांवों के संग अभियान का फॉलो अप शिविर लगा। जिसमें 33 भूखंडों के पट्टे जारी किए, तथा 193 नामांतकरण खोले गए। सााथ ही प्रमाण पत्र एवं कृषि उपकरण वितरित किए। शिविर में एसडीएम अनूप सिंह ने ग्रामीणों की समस्याएं सुन मौके पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को समाधान के निर्देश प्रदान किए।

प्रशासन गावों के संग अभियान : 33 भूखंडों के पट्टे बांटे, 193 के खोले नामांतकरण



एसडीएम ने बताया कि शिविर में राजस्व विभाग द्वारा खाता शुद्धिकरण के 98, नामांतरण के 193, खाता विभाजन के 16 प्रकरणों का निस्तारण किया। वहीं पंचायती राज विभाग द्वारा 33 भूखंडों के नए पट्टे जारी किए गए। कृषि विभाग द्वारा 184 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण एवं 168 मृदा नमूनों का संग्रहण किया। जबकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 143 कोविड-19 टीकाकरण संपन्न किया। शिविर में ग्राम पंचायत कसाने का नगला, सोमला रात्रा, हुक्मी खेड़ा, ढिंढोरा, खेड़ी हैवत, मिल्कीपुरा ग्राम पंचायतों के लोगों की समस्याएं सुनकर समाधान की दिशा में प्रयास किए। इस दौरान तहसीलदार धर्म सिंह, विकास अधिकारी ज्ञान सिंह, कृषि विभाग के सहायक निदेशक मोहनलाल मीणा, सरपंच कीर्ति कुमारी सहित समस्त 22 विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

अग्रवाल समाज के सेवानिवृत अधिकारी-कर्मचारियों का सम्मान 5 को

- राज्यमंत्री सुभाष गर्ग होंगे मुख्य अतिथि

हिण्डौनसिटी. अग्रवाल कर्मचारी सेवा समिति का नवम् सेवानिवृत सम्मान समारोह 5 जून को अग्रसेन कन्या महाविद्यालय में आयोजित होगा। इसमें समिति के सेवानिवृत्त सदस्यों का सम्मान किया जाएगा। समारोह में राज्यमंत्री सुभाष गर्ग मुख्य अतिथि होंगे।

समिति के महामंत्री सत्येन्द्र गुप्ता ने बताया कि एक जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2021 की अवधि में सेवानिवृत हुए तहसील क्षेत्र के 65 अग्रवाल अधिकारी-कर्मचारी बंधुओं का सम्मान किया जाएगा। समिति अध्यक्ष सुरेश चन्द गोयल ने बताया कि समारोह में अग्रवाल समाज के प्रदेशाध्यक्ष गिरीश गर्ग, जिला अग्रवाल समाज के जिलाध्यक्ष मूल चन्द गुप्ता व मंडरायल निवासी कैरियर काउंसलर अतुल मित्तल विशिष्ट अतिथि होंगे। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें