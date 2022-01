राजस्थान के इस शहर में प्रशासन हुआ सतर्क, हर हाल में हो कोविड़-19 नियमों की पालना

Administration has become alert in this city of Rajasthan, follow covid-19 rules in any case

एसडीएम ने ली अधिकारियों की बैठक, गाइड लाइन पालना के दिए निर्देश

-कल शहर में निकाली जाएगी जनजागरुकता रैली

करौली Published: January 05, 2022 11:38:43 pm

हिण्डौनसिटी. कोरोना संक्रमण के साथ ओमीक्रॉनव डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते केसों ने प्रशासन की चिंता बढा दी है। संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के साथ सतर्कता और सावधानी के लिए सरकार द्वारा जारी जन अनुशासन दिशा निर्देशों की अनुपालना में बुधवार को उपखंड कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें एसडीम अनूप सिंह ने अधिकारियों को कोविड-19 के दिशा निर्देशों का बेहतरी से पालन कराने के लिए निर्देश दिए।

राजस्थान के इस शहर में प्रशासन हुआ सतर्क, हर हाल में हो कोविड़-19 नियमों की पालना



एसडीएम ने कहा कि 7 जनवरी को नगर परिषद क्षेत्र में कोविड-19 को लेकर जागरुकता रैली निकाली जाएगी। इसके लिए नगर परिषद आयुक्त को विशेष दिशा निर्देश प्रदान करने के साथ ही रैली से आम लोगों को जोडऩे की बात कही।

एसडीएम ने कहा कि सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारी अपने-अपने परिवारों, रिश्तेदारों को 31 जनवरी तक कोविड-19 की दोनों वैक्सीन लगवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा सभी कार्यालयों से यह घोषणा भी की जानी चाहिए कि स्वयं संस्था प्रधान एवं पूरे स्टाफ को दोनों वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। एसडीएम ने भीड़भाड़ वाले इलाके जैसे अस्पताल, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि पर कोविड-19 हैल्प डेस्क तैयार करने तथा मास्क बैंक खोलने के निर्देश नगर परिषद आयुक्त को दिए।

उन्होंने कहा कि शादी समारोह में निर्धारित से अधिक लोगों के शामिल होने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एसडीएम ने आमजन से कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार एवं टीकाकरण के दोनों डोज के साथ-साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सैनिटाइजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखने की अपील की।

इस दौरान तहसीलदार हेमेंद्र कुमार मीणा, पंचायत समिति के विकास अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल, नगर परिषद आयुक्त कीर्ति कुमारी कुमावत, सीबीईओ कैलाशचंद मीणा, एनयूएलएम प्रभारी सत्येन्द्र पाराशर आदि मौजूद थे।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें