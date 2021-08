प्रशासन ने जेसीबी चला रास्ते से हटा दिए 10 वर्ष पुराने अवैध कब्जे

Administration removed 10 year old illegal encroachment from the way of JCB

-सोमला रात्रा गांव में पुलिस की मौजूदगी में रास्ते की भूमि से हटाए अतिक्रमण