शिविर में सीखी विधाएं दैनिक जीवन में अपनाएं

Adopt the methods learned in the camp in daily life

भाविप का अभिरुचि शिविर सम्पन्न

करौली Updated: June 15, 2022 02:17:23 pm

हिण्डौनसिटी. भारत विकास परिषद शाखा विवेकानंद की ओर से लग रहे 10 दिवसीय शिविर का मंगलवार को समापन हो गया। शिविर में मुख्य अतिथि हिण्डौन तहसीलदार धर्मसिंह व सूरौठ तहसीलदार गजानंद मीणा ने अभिरुचि की कक्षाओं में अव्वल रहे संभागियों को पुरस्कृत किया। साथ ही संभागियों से शिविर में सीखी विधाओं को दैनिक जीवन में अपनाने की बात कही।

भाविप शाखा अध्यक्ष मुकेश जिंदल ने बताया किया शाखा विवेकानंद द्वारा 4 जून से 10 दिवसीय अभिरुति शिविर लगाया। इससें 9 विधाओं की कक्षाओं में कुल 176 संभागियों ने दक्ष प्रशिक्षकों से कला कौशल सीखा। शाम को हुए समापन समारोह में हिण्डौन व सूरौठ तहसीनदार ने भारत मां के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरूआत की। इस दौरान अतिथियों ने प्रशिक्षकों को दुपट्टा पहनाकर एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। महिला समन्वयक बबीता आर्य एवं शिविर संयोजक ललिता बंसल ने बताया कि शिविर में आत्मरक्षा के लिए ताइक् वांडों सहित मेहंदी, डांस, संगीत, ब्यूटीशियन आदि का प्रशिक्षण दिया गया। शाखा सचिव नानक चंद गुप्ता ने बताया कि समारोह में ताइक्वांडो संघ के जिला सचिव रामबृज सिंह ने 4 प्रशिक्षणार्थी को पोशाक देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी मनीष कुमार आर्य ने किया। समापन समारोह में प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी निरंजन लाल शर्मा ,सुबोध कुमार जैन ,देवेंद्र जांगिड़, मुख्य शाखा अध्यक्ष महेश मित्तल, वित्त सचिव दीनदयाल गुप्ता, विवेकानंद शाखा के वित्त सचिव मनोज गुप्ता , पूर्व शाखा अध्यक्ष महेंद्र खेड़ला, राम अवतार बंसल, वरिष्ठ सदस्य भीमसेन गैरा, केशव झिरना, मुकेश गायत्री ,सुभाष मेडिकल, योगेंद्र पटवारी, मुकेश जैन, दिनेश गुप्ता, मुरलीधर अग्रवाल, विनोद करीरी, विनोद इटामदा, डॉक्टर गोविंद गुप्ता ,दिनेश गुप्ता, जगदीश बंसल, राजेश जिंदल,दिनेश कोर्ट, अशोक सालिमपुरिया ,राजेश गीजगडिय़ा, गोविंद गुप्ता, सुभाष रेंजर ,संतोष मेडिकल ,विक्रम सर्राफ ,जयप्रकाश गुप्ता ,धर्मेंद्र गुप्ता, विष्णु हार्डवेयर विजेंद्र बिज्जो ,शैलेश गुप्ता ,शैलेश मेडिकल महिला परिषद सदस्यों में सविता जिंदल ,मुक्ता अग्रवाल, सपना पटवारी, अंजू गुप्ता, गीता करीरी सरोज जिंदल, रेखा गुप्ता, ज्योतिश गर्ग ,सीमा जिंदल ,रेनू गुप्ता, ललिता गोयल, बीना गुप्ता अनिता गुप्ता, मोनिका गुप्ता, ममता मित्तल, नीलम मित्तल इत्यादि परिषद सदस्यों ने उपस्थित रहकर समापन समारोह में भागीदारी की। पढ़ना जारी रखे

