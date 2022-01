24 साल बाद समझाइस से सुलझा रास्ते का विवाद, अब होगा सड़क का निर्माण

महिला सरपंच उषा मीणा के प्रयास से पंच-पटेलों ने की परस्पर समझाइस

करौली Updated: January 03, 2022 11:54:12 pm

पटोंदा.

पटोंदा पंचायत के गांव कजानीपुर में ढाई दशक से चल रहा रास्ते का विवाद परस्पर समझाइश से सुलझ गया। अब गांव के मुख्य रास्ते में सड़क निर्माण हो सकेगा। विवाद के निस्तारण के बाद सोमवार को रास्तें की भूमि से अतिक्रमण हटा कर समतीकरण किया गया।

ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 1997 से रास्तें को लेकर विवाद बना हुआ था। विवाद के निस्तारण के लिए 24 वर्ष में कईयों प्रयास किए गए, लेकिन बात नहीं बनी। अब सरपंच उषा मीना ने मामले में समझाइश के प्रयास किए और विवाद का निस्तारण हो गया। विवाद खत्म होने पर सरपंच प्रतिनिधि हरि सिंह मीना एवं गांव के पंच पटेलों ने रास्ता निर्माण का कार्य शुरू किया। ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि हरि सिंह मीना ने बताया कि मनरेगा के तहत करीब दस लाख रुपए की लागत से बंंजारा बस्ती से वीर सिंह के घर तक 25 फुट चौड़ा एवं 700 फुट लंबा सड़क मार्ग में इंटर लॉकिंग सड़क का मय नाली निर्माण किया जाएगा।



महिला शिक्षा की पुरोधा को किया याद, सावित्री बाई फुले की मनाई जयंती हिण्डौनसिटी. गांव बाढ़ करसौली में सावित्रीबाई फुले माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को देश की भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 191 वी जयंती सोमवार को मनाई गई।

कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सरपंच राजकुमारी जाटव एवं राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चंद सैनी अतिथि रहे। कार्यक्रम में अतिथियों ने फुले के चित्रपट पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सैनी ने सावित्रीबाई फुले के जीवन परिचय एवं उनके समाज के लिए किए कार्यों के बारे में बताया। इस मौके पर विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताएं हुईं। निबंध प्रतियोगिता में रविता गुर्जर प्रथम व आशु भाषण में गोविन्द सैनी अव्वल रहे। कार्यक्रम में सरपंच प्रतिनिधि दिनेश चंद जाटव, हुकम सिंह गुर्जर, बबलू सैनी एवं विद्यालय के समस्त अध्यापक मौजूद रहे।

