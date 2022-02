70 वर्ष बाद कोटरी में मिली आयुर्वेद औषधालय को जमीन

After 70 years, Ayurveda dispensary got land in Kotri

एसडीएम ने जारी किया भूमि आवंटन पत्र

करौली Published: February 21, 2022 11:48:42 pm

हिण्डौनसिटी.

डांग क्षेत्र के कोटरी गांव में 70 वर्ष बाद आखिरकार आयुर्वेद औषधालय को भूमि मिल गई। सोमवार को एसडीएम ने औषधालय के लिए भूमि आवंटन पत्र जारी किया। सात दशक में कई स्थानों पर संचालित हो चुके आयुर्वेद औषधालय का अब खुद का भवन निर्माण भी हो सकेगा।

एसडीएम अनूपसिंह ने बताया कि गत दिनोंं कोटरी गांव में आयुर्वेद औषधालय के वर्षों से पंचायत भवन में संचालित होने का मामला संज्ञान में आया था। औषधालय प्रभारी डॉ. लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बताया कि भूमि आवंटन नहीं होने से आयुर्वेद विभाग की ओर से औषधालय भवन निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसके बाद औषधालय के लिए गांव में उपयुक्त भूमि की तलाश कर प्रक्रिया शुरू की गई। प्रक्रिया पूरी होने पर गांव में खसरा क्रमांक 403 में रकवा 0.4 हैक्टेयर भूमि (करीब 400 वर्ग मीटर) औषधालय के लिए आवंटित की गई।

मानदेय और विकास निधि की मांग पंचायत समिति सदस्यों ने सौंपा ज्ञापन हिण्डौनसिटी. पंचायत समिति सदस्यों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम अनूप सिंह को ज्ञापन सौंपकर प्रतिमाह का मानदेय और क्षेत्र विकास के लिए सालाना बजट मुहैया कराने की मांग की।

उपप्रधान श्रवण लाल मीणा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में पंचायत समिति सदस्यों ने बताया कि अभी तक उन्हें केवल प्रधान के चुनाव में मतदान का अधिकार है। ऐसे में उन्हें प्रतिमाह पांच हजार रुपए का मानदेय, वार्ड के विकास के लिए 10 लाख रुपए का सालाना बजट व ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में सहभागिता की मांग की। इस दौरान सुरेश चंद देतवाल, लक्ष्मी देवी, रामनिवास, मोहनबाई, राजवती, इन्द्रेश कुमार आदि मौजूद रहे।

मंदिर तो कभी पाटोरपोश में रहा औषधालय-

एसडीएम ने बताया के तत्कालीन जिला सवाई माधोपुर के आयुर्वेद उपनिदेशक की जानकारी के अनुसार कोटरी गांव में वर्ष 1952 में आयुर्वेद औषधालय खोला गया था। जिला बोर्ड के काल में स्थानीय द्वारिका प्रसाद शर्मा को प्रथम आयुर्वेद चिकित्सक लगाया गया था। बाद में औषधालय दशकों तक गांव के देवी मां के मंदिर मेंं संचालित हुआ। मंदिर व्यवस्था में व्यवधान के चलते पास की पाटोर पोश में औषधालय का संचालन किया गया। वर्तमान में 2001 से पंचायत भवन में आयुर्वेद औषधालय संचालित है।

