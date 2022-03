पोस्टमार्टम के बाद मोर्चरी में शव छोड़ लौटे परिजन, जिला सीमा पर दो घंटे तक स्टेट हाई-वे किया जाम

After the post-mortem, the relatives returned leaving the dead body in the mortuary, jammed the state highway for two hours at the district border





ग्रामीणोंं के साथ पूर्व मंत्री गोलमा देवी बैठी धरने पर, राज्य सभा सांसद व डीएसपी की समझाइश पर सड़क से हटे लोग

महू चौकी के पास दुर्घटना में अधेड़ की मौत के बाद हुआ हंगामा

करौली Published: March 01, 2022 11:57:09 pm

हिण्डौनसिटी. महवा मार्ग पर महू चौकी के समीप सोमवार रात को अज्ञात वाहन की टक्कर से एक अधेड़ की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची नई मंडी थाना पुलिस ने शव को राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जहां मंगलवार सुबह पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया, लेकिन परिजनों ने महू चौकी प्रभारी पर दुर्घटना में प्रयुक्त वाहन को भगाने और दुव्र्यवहार करने का आरोप लगाते हुए शव को लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने सलेमपुर स्थित दौसा-करौली जिला सीमा पर कंटीली झाडियां व अवरोध डालकर जाम लगा दिया। पूर्व मंत्री गोलमा देवी भी सैंकड़ों समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच धरने पर बैठ गई। करीब दो घंटे तक स्टेट हाई-वे जाम रहा। जिससे दोनों तरफ वाहनों की लबी कतारें लग गई।

सूचना पर डीएसपी किशोरी लाल व नई मण्डी थानाप्रभारी गिर्राज प्रसाद, कोतवाली प्रभारी वीरसिंह गुर्जर पुलिस जाप्ता के साथ महू चौकी पहुंचे। इस बीच वहां से निकल रहे राÓयसभा सांसद डॉ. किरोडी लाल मीणा ने पुलिस अधिकारियों से वार्ता की। डीएसपी ने चौकी प्रभारी के बर्ताव की जांच करा उचित कार्रवाई एवं मृतक के परिवार को शीघ्र ही सरकार की ओर से देय आर्थिक सहायता दिलाने की बात कही। डॉ. मीणा की समझाइश पर लोग सड़क से हटे, तो जाम खुला। तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। डीएसपी ने बताया कि रात रात करीब साढ़े सात बजे महू चौकी के समीप दुर्गापुरा पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार सलेमपुर निवासी भूरसिंह (55) पुत्र गिल्ली राम गुर्जर घायल हो गया। सूचना पर महू चौकी प्रभारी प्रेमसिंह मय जाप्ता मौके पर पहुंचे, तथा निजी वाहन से उसे राजकीय चिकित्सालय लेकर आए। जहां उपचार के दौरान भूरसिंह की मृत्यु हो गई। इस बीच जिस वाहन ने टक्कर मारी, वह घटनास्थल से गायब हो गया। मंगलवार सुबह परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम किया। लेकिन परिजनों ने शव को लेने से इनकार कर दिया।

चौकी प्रभारी के खिलाफ दिया परिवाद-

शव को लेने से मना करने के बाद मृतक के परिजन और सैंकडों ग्रामीण सलेमपुर स्थित जिला सीमा पर धरना देकर बैठ गए। पूर्व मंत्री गोलमा देवी भी धरना स्थल पहुंच गई। ग्रामीणों का आरोप था कि दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने टक्कर मारने वाले वाहन को घटनास्थल से भगाने में मदद की। उन्होंने चौकी प्रभारी प्रेमसिंह पर भी दुव्र्यवहार के आरोप लगाए। ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल ने महू चौकी पर डीएसपी को परिवाद पेश कर चौकी प्रभारी को हटाने, दुर्घटना में प्रयुक्त वाहन को जब्त करने एवं मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने की मांग की। इस बीच वहां से निकल रहे राÓयसभा सांसद डॉ. किरोडी लाल भी पुलिस चौकी पर ठहरे और डीएसपी से वार्ता की। समझाइश पर सड़क पर चल रहा धरना समाप्त होने से जाम खुल गया। इसके बाद करीब दो बजे मृतक के परिजन अस्पताल आए, जहां पुलिस ने उन्हें शव की सुपुर्दगी दी।

मृतक की जेब से मिला शराब का पव्वा-

चौकी प्रभारी प्रेमसिंह ने बताया कि पुलिस जब दुघर्टना स्थल पर पहुंची, तब वहां दुर्घटना कारित करने वाला वाहन मौजूद नहीं था। प्राथमिकता के तौर पर गंभीर रुप से घायल भूरसिंह को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। जहां उसकी मृत्यु हो गई। हादसे के वक्त भूरसिंह की जेब से शराब का पव्वा मिला। साथ ही उसने हैलमेट भी नहीं लगा रखा था। अगर हैलमेट लगा होता, तो शायद उसकी जान बच सकती थी। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों द्वारा लगाए जा रहे दुव्र्यवहार के आरोप बेबुनियाद हैं।

