सूना रहा कृषि मंडी यार्ड, दूसरे दिन भी ठप रहा 4 करोड़ का कारोबार

Agricultural market yard remained deserted, business of 4 crores stalled on the second day

व्यापारियों ने एसडीएम को सौपा ज्ञापन, थाना प्रभारी से भी मिले

हिण्डौन सिटी कृषि उपज मंडी में चोरी की घटना के विरोध में दूसरे दिन शनिवार को भी मंडी में कारोबार बंद रहा। वारदात के खुलासे की मांग को लेकर व्यापारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। नीलामी नहीं होने से मंडी में करीब साढ़े तीन से 4करोड़ रुपए का कारोबार ठप रहा। वहीं मंडी समिति को भी करीब टैक्स से4 लाख रुपए की राजस्व आय का ऩुकसान हुआ है।

एक साथ छह दुकानों की शटर तोड़ चोरी की वारदात के विरोध में व्यापार मण्डल के अनिश्चित कालीन बंद की घोषणा पर शनिवार को मण्डी में प्रतिष्ठान बंद रहे। मंडी में पहुंचे व्यापारियों ने एक दिन पहले मण्डी में नीलामी के लिए आए जिंसों के कट्टों को बरामदों व शेड़ में सुरक्षित रखावा दिया। बाद में व्यापार मंडल के मंत्री सौरभ बंसल, पूर्व अध्यक्ष प्रदीप गर्ग, कैलाश गुप्ता, संतोष बंडी भोला सहित वारदात से पीडित व्यापारियों ने तहसील कार्यालय पहुंच एसडीएम सुरेश कुमार हरसौलिया का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में व्यापारियों ने कृषि उपज मंडी में करबी डेढ़ लाख रुपए में चौकादारी का ठेका होने के बाद भी दुकानों में चोरी होने की घटना पर रोष जताया। व्यापारियों ने मण्डी में चौकीदारी व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित करने व मंडी परिसर में लगे सभी ४८ सीसी टीवी कैमरों को संचालित कराने की मांंग की। इधर व्यापारियों ने चोरी की वारदात को खुलासा नहीं होने पर मण्डी में अनिश्चितकालीन कारोबार बंद रखने की बात दोहराई। बाद में व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल नई मंडी थाना पहुंच थाना प्रभारी ब्रिजेंद्र सिंह से मिला और वारदात के जल्द खुलासे की मांग की।

जिंसों की बम्पर आवक का है सीजन

व्यापारी संतोष बंडी भोला व प्रदीप गर्ग ने बताया कि सावों की वजह से मण्डी में सभी प्रकार के जिंसों की बम्पर आवक का सीजन है। मंडी में सामान्यत: बाजारा, सरसों, गेहंू,तिल, ढेंचा सहित अन्य जिसों के 25-30 हजार कट्टों की आवक होती है। जिसका साढ़े तीन से ४ करोड़ रुपए का कारोबार होता है। इससे कृषि उपज मंडी को साढे तीन से चार लाख रुपए की टैक्स से आय होती है। पढ़ना जारी रखे