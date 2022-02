जिले में नहीं कृषि महाविद्यालय, विद्यार्थी कैसे करें किसानी की पढ़ाई



12 वीं के बाद विषय बदलने को मजबूर होते एग्रीकल्चर के विद्यार्थी

करौली Published: February 19, 2022 11:48:06 pm

हिण्डौनसिटी. केंद्र व राज्य सरकारें उपज बढ़ाने के लिए खेती में आधुनिक तकनीकों के नवाचारों पर जोर दे रही हैं। लेकिन करौली जिले में किसानी (कृषि) की पढ़ाई के लिए कृषि महाविद्यालय नहीं है। ऐसे में कृषि संकाय से उच् च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विद्यार्थियों के विषय बदल कर कला संकाय में आगे की पढ़ाई करनी पड़ती है। जिले में छह पंचायत समिति मुख्यालयों सहित कुल 11 राजकीय विद्यालयों में कृषि विषय संचालित है। इस बार प्रदेश में अलग से कृषि बजट पेश होने से जिले में कृषि महाविद्यालय सौगात मिलने की उम्मीद लगी है।

विद्यार्थियों में रुझान को देखते हुए शिक्षा के विभाग ने करीब एक दशक पहले जिले में पंचायत समिति मुख्यालयों सहित 11 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों कृषि विज्ञान संकाय की शुरू किया था। इसे पहले हिण्डौन के राजकीय उच् च माध्यमिक विद्यालय रतनजिला कटकड़, व टोडाभीम के राजकीय उच् च माध्यमिक विद्यालय नांगल पहाड़ी में ही कृषि संकाय संचालित था। विडम्बना यह है शिक्षा विभाग की ओर से जिले के 11 विद्यालयों में वर्षों बाद भी कृषि संकाय की समुचित पढ़ाई के लिए सुविधा संसाधन नहीं जुट पाए हैं।

हिण्डौन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गत सत्र से कृषि संकाय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से स्वीकृति मिल पाई है। कई विद्यालयों में कृषि संकाय विषय के तौर पर ही संचालित है। वहीं अधिकांश में कृषि के प्रायोगिक कार्य के लिए भूमि ही नहीं है। जमीन के नाम पर विद्यालयों में खेल मैदान ही है। सुविधा और संसाधनों के टोटे के बीच कृषि संकाय से 12 वीं परीक्षा पास करने के बाद विद्यार्थियों को जयपुर, कोटा, भरतपुर आदि जगह जाना पड़ता है। या फिर कृषि महाविद्यालय नहीं होने की परिस्थिति से समझौता कर संकाय बदल कर आगे कला संकाय से स्नातक की पढ़ाई करने के मजबूर हंै। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अनुसार वर्तमान में पंचायत समिति मुख्यालयों के अलावा रतनजिला कटकड, ढिंढोरा, लेदिया, दानालपुर, नांगल पहाड़ी में कृषि संकाय संचालित है।

संकाय में मात्र कृषि का एकमात्र व्याख्याता

कृषि संकाय पढ़ाने के लिए विद्यालयों में महज एक व्याख्याता है। जो कृषि विज्ञान पढ़ाते हैं। जबकि कृषि रसायन विज्ञान व कृषि जीव विज्ञान विषय विज्ञान संकाय के व्याख्याताओं को पढ़ानी पड़ रही है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कृषि विज्ञान व्याख्याता बलरामङ्क्षसह नाहरवाल ने बताया कि विज्ञान संकाय और कृषि संकाय की रसायन एवं जीव विज्ञान अलग है, लेकिन पद नहीं होने से साइंस फैकल्टी के व्याख्याताओं को ही पढ़ाना पड़ता है।



जिले में हैं 600 कृषि विद्यार्थी-

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्या प्रतिभ शर्मा ने बताया कि विद्यालय में कक्षा 12 में 150 व कक्षा 11 में 168 कृषि विज्ञान के छात्र हैं। औसतन जिले में 600 विद्यार्थी कृषि संकाय में प्रवेशित हैं।



इनका कहना है-

मुख्यमंत्री से गत दिनों मुलाकात कर हिण्डौन में कृषि महाविद्यालय खोलने की मांग की है। जिससे कृषि संकाय के विद्यार्थियों को जिले में ही उच्च शिक्षा की पढ़ाई का अवसर मिल सके। हिण्डौन में कृषि विज्ञान केंद्र होने से कृषि महाविद्यालय उपयुक्त रहेगा।

भरोसीलाल जाटव

विधायक हिण्डौन सिटी.

