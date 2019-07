इस शहर में लोगों के लिए एयरकंडीशन्ड सुलभ कॉम्प्लैक्स, नो सर्विस चार्ज, टोटल फ्री!

Air-conditioned accessible complex for people in this city, no service charge, total free!. Construction of municipal office complex at a cost of Rs. 50 lakhs. MLA Bharosilalal and Chairman Arvind Jain inaugurated

नगरपरिषद कार्यालय परिसर में 50 लाख रुपए की लागत से हुआ निर्माण -विधायक भरोसीलाल व सभापति अरविंद जैन ने किया लोकार्पण