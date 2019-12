करौली. सांभर झील में पक्षियों की मौत के बाद (Alert in Karauli after the death of birds in Sambhar lake) करौली जिले में अलर्ट जारी किया गया है।इसी के तहत सोमवार को पशु पालन विभाग के कार्यालय में विभिन्न विभागों की कार्यशाला हुई। जिसमें मानव व पशुओं को रोगों से बचाने के संबंध में चर्चा की गई।

इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने कहा कि जागरुकता से रोगों पर अंकुश लगेगा। उन्होंने पशुओं के प्रति दया भाव रखने को कहा। पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ. बीएल मीणा ने बताया कि पशुपालन विभाग के साथ वन, स्वास्थ्य विभाग साझा कार्यक्रम बनाकर ही मानव व पशुओं को रोगों से बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि स्क्रब टायफस, कांगो फीवर,बर्ड फ्लू, रेबीज एवं ब्रूसेलोसिस जैसी जूनोटिक बीमारियां पशुओं से इंसानों में फैल रही है। उपवन संरक्षक (बफर) नंदलाल प्रजापत ने जागरुकता कार्यक्रम पर जोर दिया। उन्होंने सांभर झील में पक्षियों की हुई मौत के बारे में भी बताया। उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सतीश मीणा विभिन्न रोगों की जानकारी देकर बचाव के उपाय बताए। जिला पशु रोग निदान प्रयोगशाला के प्रभारी लज्जाराम मीणा ने बर्ड फ्लू एवं ब्रूसेलोसिस के कारण एवं बचाव के उपाय बताए। वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी डॉ. ब्रह्म कुमार पांडेय ने बताया कि जूनोटिक डिजीज के मामले में सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है।



रोग नहीं फैला, लेकिन सजगता जरूरी

पशुपालन विभाग करौली के संयुक्त निदेशक डॉ. खुशीराम मीना ने बताया कि सांभर झील में पक्षियों की मौत के बाद करौली में अलर्ट जारी किया गया। उन्होंने बताया कि अभी करौली में पक्षी व पशुओं की मौत के मामले सामने नहीं आए हैं। लेकिन सजगता के लिए कार्यशाला आयोजित की गई है। शुरुआत में उप निदेशक डॉ.बीएल गुप्ता, डॉ. एल एल मीना, डॉ. अनुराग कटियार,डॉ. एल एन मीना, पशु चिकित्सक संघ के अध्यक्ष मुंशी लाल मीणा, सचिव डॉ. केशव गुप्ता,पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष बृजमोहन मीना व संयुक्त कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा व नीरज मीणा ने अतिथियों का माला-साफा पहनाकर स्वागत किया। कार्यशाला का संचालन पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित शर्मा ने किया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश चंद मीना ने कहा कि बीमारी फैलने से पहले ही उस पर रोक लगाई जानी चाहिए।