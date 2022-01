आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर मनमानी के आरोप...गर्भवती महिला व बच्चों को नहीं मिल रहा पोषाहार

खिजूरी गांव में आंगनवाड़ी केंद्र पर ग्रामीणों किया प्रदर्शन

करौली Published: January 05, 2022 12:38:24 am

हिण्डौनसिटी. समीप के खिजूरी गांव में मंगलवार को गर्भवती धात्री महिलाओं व उनके परिजनों ने मंगलवार को आंगनवाड़ी केंद्र पर प्रदर्शन कर पूरक पोषाहार नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की।

ग्रामीणों ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मनमर्जी के चलते गर्भवती महिलाओं व नवजात बच्चों को समय पर पूरक पोषाहार नहीं मिल पा रहा है। जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि पूरक पोषाहार को कार्यकर्ता या तो अपने परिचित लोगों को बांट देतीं हैं, या फिर स्वयं के घर ले जाती हैं। जिससे लाभार्थियों को योजना का उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

यही कारण है कि बच्चों और महिलाओं में कुपोषण दूर करने की सरकार की मंशा भी साकार होती नहीं दिखाई दे रही। महिलाओं ने बताया कि कई बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से पूरक आहार मुहैया कराने की मांग की गई, लेकिन विभाग की ओर से उपलब्ध नहीं कराए जाने की बात कहकर, उन्हें टरका दिया जाता है। इस दौरान पूरन जाट, प्रवीण जाटव, अनिल जाटव, उदय सिंह, नाथूलाल, मुकेश, नारायण, विकास, पवन बंशीवाल आदि मौजूद रहे।

हनुमान मंदिर पर हुआ अन्नकूट, ग्रामीणों ने पाई प्रसादी पटोंदा.

श्रीमहावीरजी रोड स्थित पुलिया वाले हनुमान मंदिर पर मंगलवार को ग्रामीणों की ओर से अन्नकूट महोत्सव आयोजित हुआ। जिसमें क्षेत्र के ग्रामीणों ने अन्नकूट प्रसादी पायी।

आयोजन समिति के व्यवस्थापक धर्म सिंह मीना, नरेन्द्र मीना व अखिलेश ने बताया कि सुबह मंदिर में हनुमानजी की प्रतिमा को चौला चढ़ाया गया। मंदिर परिसर में फूल बंगला झांकी सजाई गई। दोपहर में अन्नकूट का भोग लगा का प्रसादी वितरण किया गया। शाम तक चले कार्यक्रम में गांव दानालपुर, पटोंदा, कजानीपुर, खेडिया, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों से आए लोगों ने अन्नकूट प्रसासी पायी।

