यहां अनुसंधान में लापरवाही का आरोप

करौली. स्थानीय शहर के रामनगर से लापता किशोर के परिजनों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर (Allegations of negligence in research here) कोतवाली पुलिस पर अनुसंधान में लापरवाही का आरोप लगाया है।