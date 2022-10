स्टोनसिटी में आए आएंगे छह देशों के राजदूत,पलक-पांवड़े बिछा पावणों के स्वागत में तैयार हिण्डौन

Ambassadors of six countries will come to Stonecity, Hindaun ready to welcome the holy people

रीको में सेंड स्टोन की नक्कासी और सनेट- पटोंदा में अमृत सरोवरों का करेंगे निरीक्षण

करौली Updated: October 18, 2022 11:27:10 am





हिण्डौनसिटी. बुल्गारिया और यूक्रेन समेत छह देशों के राजदूत मंगलवार को करौली जिले के दौरे पर आएंगे। विदेश से आ रहे पावणों के स्वागत के लिए पूरा हिण्डौन पलक-पांवड़े बिछाने को तैयार है। विदेशी राजदूतों का दल यहां के रीको औद्योगिक क्षेत्र में सेंड स्टोन इकाईयों में पत्थर पर होने वाली बारीक नक्कासी का निरीक्षण करेगा। साथ ही सनेट और पटोंदा गावों में अमृत सरोवरों को जायजा लेगा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने सोमवार को आगमन की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही अन्य विभागों के अधिकारियों से व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई।

एसडीएम सुरेश कुमार हरसोलिया ने डीएसपी किशोरी लाल जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र महाप्रबंधक केके मीना, रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक महेशचंद मीना, जिला उद्योग अधिकारी अमृत लाल मीना के साथ रीको क्षेत्र के अलावा सनेट व पटोंदा में निरीक्षण स्थलों का जायजा लिया। एसडीएम ने डीएसपी से राजदूतों के आगमन के समय शहर की यातायात व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध करने की बात कही। साथ ही नगरपरिषद आयुक्त को शहर की सड़कों पर उड़ती धूल से बचाव के लिए सफाई कराने तथा पानी का छिडकाव कराने की बात कही।

उन्होंने बताया कि बुल्गारिया के राजदूत संजय राणा के नेतृत्व में यूक्रेन के राजदूत हरीश कुमार जैन, मोरक्को के राजदूत राजेश वैष्णव, नामीबिया के राजदूत प्रशांत अग्रवाल, अरमानिया के राजदूत किशन दान देवल एवं साउथ सूड़ान के राजदूत विष्णु कुमार शर्मा मंगलवार को करौली जिले के दौरे पर आएंगे। हिण्डौन में राजदूतों के आगमन को लेकर बड़े स्तर तैयारियां की गई है। शहर में साफ सफाई के अलावा रीको औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रदर्शनी लगा पत्थरों की मूर्तियों और नक्काशी के फ्रेमों को सजाया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने उद्योग मण्डल के प्रवक्ता एम.इकबाल बबलू, गोपाल शर्मा, विष्णु जिंदल सहित कई उद्यमियों से चर्चा की।

यह रहेगा कार्यक्रम-

राजदूतों का दल सुबह आठ बजे जयपुर से प्रस्थान कर 11 बजे करौली के सर्किट हाउस पहुंचेगा। जहां आशान्वित जिला कार्यक्रम, एक जिला एक उत्पाद, अमृत सरोवर योजना एवं आंचल अभियान के संबंध में सवा 11 से सवा एक बजे तक जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। इसके बाद सर्किट हाउस में लंच के बाद दोपहर दो से पौने तीन बजे तक पटोंदा व सनेट में अमृत सरोवरों का निरीक्षण तथा तीन बजे श्रीमहावीरजी मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद 3.45 बजे दल हिण्डौन रीको औद्यौगिक क्षेत्र आएगा। उद्यमियों से उद्योग संवद्र्धन पर होगी बात, चार यूनिटों का करेंगे अवलोकन

हिण्डौन रीको में 3.45 से 4 बजे तक रीको उद्योग मंडल भवन में उद्यमियों के साथ बैठक सेण्ड स्टोन उद्योग संवद्र्धन पर चर्चा करेंगे। साढ़े चार बजे एक जिला एक उत्पाद के तहत सेंड स्टोन इकाई जिंदल इंटरप्राईजेज, कोमल इंटरप्राईजेज व गायत्री स्टोन पत्थर पर नक्कासी का अवलोकन करेंगे। इसके बाद पौने पांच बजे महवा रोड पर वृन्दावन रिसोर्ट में स्थानीय पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों के साथ रीको उद्यमियों के द्वारा राजस्थानी परंपरा के अनुरुप विदेशी राजदूतों का अभिनंदन किया जाएगा।

अमृत सरोवर का करेंगे अवलोकन

पटोंदा. ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत लाखों रुपए की लागत से बनाए गए अमृत सरोवर का विभिन्न देशों के राजदूतों द्वारा मंगलवार को निरीक्षण किया जाएगा। बुलगारिया में भारतीय राजदूत संजय राणा के नेतृत्व में यूक्रेन, मोरक्को, नामीबिया, अरेमिया, एवं दक्षिण सूडान के राजदूतों के शिष्ट मंडल द्वारा निरीक्षण करना प्रस्तावित है। ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि हरिङ्क्षसह मीना एवं ग्राम विकास अधिकारी अशोक ङ्क्षसह ने बताया कि राजदूत दोपहर में पटोंदा गांव के राजीव गांधी सेवा केन्द्र के पीछे चरागाह में बने अमृत सरोवर का निरीक्षण करेंगे। जिसके लिए तैयारियां की जा रही है। पढ़ना जारी रखे

